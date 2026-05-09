Llama la atención, 9 de mayo de 2026
- Que la iniciativa Transformación Playa de Palma esté llevando a cabo una campaña con múltiples carteles con mensajes en pro del civismo, el descanso vecinal y la responsabilidad compartida.
- Que entidades conservacionistas y científicas hayan pedido al Govern la declaración de la reserva marina de la Serra de Tramuntana.
- Las colas de coches que ya se están creando en la carretera para llegar a Sóller.
- El éxito que tuvo en la feria Ciència per a tothom celebrada en la UIB el expositor de AstroMallorca dedicado a los eclipses.
- Que el vicepresidente del Consell Pedro Bestard olvide en Pésaro (Italia) sus líos con los coches oficiales rodeado de políticos del PP para apoyar al Palma Futsal.
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El británico fallecido al golpearse con un cristal en Santa Margalida es un conocido modelo y actor
- No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
- El exjefe de Traumatología de Son Espases, a juicio por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería
- El aparcamiento solo para residentes gana terreno en Mallorca: Alcúdia y Banyalbufar se suman a la tendencia
- Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía
- Mimi Sheller, socióloga estadounidense: 'El modelo turístico actual como el de Baleares está llegando a sus límites ecológicos y sociales
- Deniegan la pensión de viudedad a una mujer tras convivir más de 30 años con su pareja en Mallorca