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Llama la atención, 9 de mayo de 2026

Llama la atención

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Redacción Mallorca

  • Que la iniciativa Transformación Playa de Palma esté llevando a cabo una campaña con múltiples carteles con mensajes en pro del civismo, el descanso vecinal y la responsabilidad compartida.
Carteles con mensajes en pro del civismo de Transformación Playa de Palma

Carteles con mensajes en pro del civismo de Transformación Playa de Palma / DM

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