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Llama la atención, 8 de mayo de 2026

Llama la atención

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  • Que vecinos de la zona de la Seu denuncien que los segways están dañando gravemente las baldosas del pasaje que conduce al Parlament.
  • Que la vicepresidenta y consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, vaya cada día en tren al trabajo mientras su homólogo en la institución, Pedro Bestard, se enfrenta a acusaciones de haber hecho uso privado de coches oficiales.
  • Que el historiador Albert Herranz haga una ruta este viernes por algunos espacios de Palma que son clave en la historia del movimiento obrero de la ciudad.
  • Que la muerte de la esposa de Richard Branson, el propietario del lujoso hotel mallorquín Son Bunyola y la compañía Virgin, esté siendo investigada en un juzgado forense de Londres.
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