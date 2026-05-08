Llama la atención, 8 de mayo de 2026
- Que vecinos de la zona de la Seu denuncien que los segways están dañando gravemente las baldosas del pasaje que conduce al Parlament.
- Que la vicepresidenta y consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, vaya cada día en tren al trabajo mientras su homólogo en la institución, Pedro Bestard, se enfrenta a acusaciones de haber hecho uso privado de coches oficiales.
- Que el historiador Albert Herranz haga una ruta este viernes por algunos espacios de Palma que son clave en la historia del movimiento obrero de la ciudad.
- Que la muerte de la esposa de Richard Branson, el propietario del lujoso hotel mallorquín Son Bunyola y la compañía Virgin, esté siendo investigada en un juzgado forense de Londres.
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- Mallorca, en alerta: la Aemet pone hora a las lluvias más intensas este miércoles
- No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
- Baleares, frente al brote de hantavirus en un crucero: 'El riesgo de que llegue es muy bajo, pero estamos alerta
- El aparcamiento solo para residentes gana terreno en Mallorca: Alcúdia y Banyalbufar se suman a la tendencia
- Deniegan la pensión de viudedad a una mujer tras convivir más de 30 años con su pareja en Mallorca
- Cuatro ciclistas, heridos en un accidente en la carretera vieja de Bunyola
- El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto