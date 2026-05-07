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Llama la atención, 7 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El encuentro entre Jaime Martínez y José María Aznar esta semana en una jornada sobre nuevos retos en seguridad y emergencias enfocada en las administraciones locales.
Jaime Martínez junto a José María Aznar

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