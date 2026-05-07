Llama la atención, 7 de mayo de 2026
- El encuentro entre Jaime Martínez y José María Aznar esta semana en una jornada sobre nuevos retos en seguridad y emergencias enfocada en las administraciones locales.
- Que algunos municipios de Mallorca, como Alcúdia o Capdepera, estén poniéndose las pilas para habilitar aparcamientos exclusivamente para los residentes.
- La presencia de pegatinas en la calle Manacor de Palma donde ofrecen ilegalmente y cobrando citas para Extranjería que son gratuitas.
- Que Reino Unido haya recuperado los contratos de alquiler indefinidos mientras España se queda sin su prórroga automática tras el rechazo del Congreso al decreto anticrisis de vivienda del que estaban pendientes miles de inquilinos.
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO
- Ryanair pierde las equipaciones del Palma Futsal en su viaje a la Final Four de la Champions en Pesaro
- El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla
- Baleares, frente al brote de hantavirus en un crucero: 'El riesgo de que llegue es muy bajo, pero estamos alerta
- Seis heridos leves en una colisión de cinco coches en la autopista de Llucmajor
- El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto
- El mejor llonguet de Mallorca se come en Lloret