Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe en PalmaAgresión sexual compañera de clasePedro BestardCorrellenguaAnna TravesetAscenso a Primera RFEFConversaciones Formentor
instagramlinkedin

Llama la atención, 5 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

  • Que los niños no puedan acceder al parque infantil de la plaza Albert Camus, en Palma, vallado por supuestos «trabajos de mantenimiento», mientras que personas sin casa pernoctan en su interior.
  • Que Vox considere que la utilización por parte de Pedro Bestard de un coche oficial sin rotular y sin ningún control sea un ejemplo de «eficiencia económica».
  • Que ARCA se sorprenda por el «uso político» del monolito de sa Faixina, erigido en pleno franquismo a mayor «gloria de la Marina nacional».
  • Que las florecillas plantadas hace un mes en la mediana de la calle Joan Maragall de Palma, frente a la sede de Emaya, estén completamente tapadas por los hierbajos.
¿Qué te llama la ateción a ti?

TEMAS

  • Palma
  • franquismo
  • Albert Camus
  • Niños
  • ARCA
  • Llama la atención
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents