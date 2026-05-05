Llama la atención, 5 de mayo de 2026
- Que los niños no puedan acceder al parque infantil de la plaza Albert Camus, en Palma, vallado por supuestos «trabajos de mantenimiento», mientras que personas sin casa pernoctan en su interior.
- Que Vox considere que la utilización por parte de Pedro Bestard de un coche oficial sin rotular y sin ningún control sea un ejemplo de «eficiencia económica».
- Que ARCA se sorprenda por el «uso político» del monolito de sa Faixina, erigido en pleno franquismo a mayor «gloria de la Marina nacional».
- Que las florecillas plantadas hace un mes en la mediana de la calle Joan Maragall de Palma, frente a la sede de Emaya, estén completamente tapadas por los hierbajos.
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