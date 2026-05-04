Llama la atención, 4 de mayo de 2026
Palma
- Que el chaparrón matinal dejara ayer 23 litros en Palma, 15 en Binissalem y cantidades menores en otros puntos de Mallorca.
- Que Rafel Nadal presenciara ayer el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, ondeando la bandera a cuadros cuando el italiano Andrea Kimi Antonelli cruzó la meta como vencedor.
- Que la conselleria de Educación abra hoy el proceso de admisión de alumnos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y educación especial para el próximo curso 2026-2027.
- Que el entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, viera en directo el ascenso a Segunda RFEF del filial en Son Bibiloni.
- El coche que tumbó ayer un poste de electricidad en Palmanyola y se dio a la fuga.
- Dueños de pequeños barcos acusan al Govern de expulsarlos del Port d’Andratx: «Pagaba menos de 200 euros al mes y ahora me piden 1.300»
- A Javier Truyol le suben un 400% el precio del amarre en el Port d’Andratx: «Nos echan a los que pescamos calamares para poner barcos extranjeros»
- Las Galerías Velázquez de Palma esperan un nuevo futuro: un mallorquín compra más de una quincena de locales
- Alarma en el aeropuerto de Palma por un aviso de incendio en un vuelo procedente de Madrid
- El presidente del Consell se topa con el alquiler turístico ilegal en su barrio
- Muere Marcos Soler, exjugador de Ferriolense y San Cayetano
- Así será el nuevo Hospital de Son Dureta: Las obras ya alcanzan el 65% de desarrollo, con el centro de la salud como la parte más avanzada
- Àrtur Martínez, cantante de La Fúmiga: «Soy optimista pero no ingenuo, la guerra contra la lengua valenciana está ahí»