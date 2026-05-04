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Llama la atención, 4 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que el chaparrón matinal dejara ayer 23 litros en Palma, 15 en Binissalem y cantidades menores en otros puntos de Mallorca.
  • Que Rafel Nadal presenciara ayer el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, ondeando la bandera a cuadros cuando el italiano Andrea Kimi Antonelli cruzó la meta como vencedor.
  • Que la conselleria de Educación abra hoy el proceso de admisión de alumnos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y educación especial para el próximo curso 2026-2027.
  • Que el entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, viera en directo el ascenso a Segunda RFEF del filial en Son Bibiloni.
  • El coche que tumbó ayer un poste de electricidad en Palmanyola y se dio a la fuga.
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