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Llama la atención, 3 de mayo de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • El atasco de tráfico de ayer a las doce del mediodía que alcanzó la Vía de Cintura en los dos sentidos.
  • La masiva asistencia de público a los actos del Circaire 2026 de Alcúdia, con una treintena de funciones de más de veinte compañías de circo contemporáneo.
  • Que Marxes de Mallorca per Palestina reclamen a la presidenta Prohens y al delegado del Gobierno que lleven a cabo gestiones para asegurar la integridad física de los activistas de la Flotilla, liberados en Grecia y dos detenidos en Israel.
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