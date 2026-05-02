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Llama la atención, 2 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El ingreso de Salud Deudero, directora del Oceanográfico de Balears, en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.
  • Que Ben Amics mantenga su negativa a la celebración de la verbena del Orgullo por falta de tiempo pese a la rectificación de Cort y su disposición a organizarla.
  • Que los vecinos de la calle Joan de Saridakis denuncien las carencias del transporte público que sufren desde la avería del puente. La principal, los desajustes de los microbuses lanzadera con las horas punta.
  • Que a dos meses del verano cada día se formen colas en la plaza de España de Palma de ciudadanos esperando un taxi.
  • Que el cielo encapotado vaya a protagonizar el tiempo en Mallorca durante el puente de mayo.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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