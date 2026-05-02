Llama la atención, 2 de mayo de 2026
- El ingreso de Salud Deudero, directora del Oceanográfico de Balears, en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.
- Que Ben Amics mantenga su negativa a la celebración de la verbena del Orgullo por falta de tiempo pese a la rectificación de Cort y su disposición a organizarla.
- Que los vecinos de la calle Joan de Saridakis denuncien las carencias del transporte público que sufren desde la avería del puente. La principal, los desajustes de los microbuses lanzadera con las horas punta.
- Que a dos meses del verano cada día se formen colas en la plaza de España de Palma de ciudadanos esperando un taxi.
- Que el cielo encapotado vaya a protagonizar el tiempo en Mallorca durante el puente de mayo.
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- El organizador del polémico mercado navideño de sa Feixina no ha pagado el producto local que vendió
- Día del Trabajador: qué comercios abren el 1 de mayo en Mallorca
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
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- Muere un ciclista neerlandés de 65 años atropellado por un coche en la carretera de Muro
- Condena mínima para un violador porque la agresión sexual fue «muy breve»
- Sóller dice basta: El colapso de la carretera asfixia la economía y despierta la amenaza de movilizaciones