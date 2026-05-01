Llama la atención, 1 de mayo de 2026
- El socavón que puede verse en el pavimento de Dalt Murada provocado por el paso de los camiones que van hasta las obras ejecutadas en la antigua fábrica de Gordiola.
- Que las aerolíneas empiecen a eliminar vuelos y a subir precios por la guerra de Irán.
- La durísima embestida del alcalde Jaime Martínez contra la regidora de Podemos Lucía Muñoz en el pleno por la insistencia de esta en preguntar quién dio instrucciones políticas para no reforzar la OAC Social en el inicio del proceso de regularización.
- Que ya empiece a haber colas para coger un taxi en la plaza España de Palma.
- Que este puente haya posibilidad de lluvia de barro.
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