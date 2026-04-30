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Llama la atención, 30 de abril de 2026

Llama la atención

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Redacción Mallorca

Palma
  • Que familia y amistades de un conductor de la EMT de Palma, Miquel, hayan realizado con él su último trayecto por su jubilación después de 37 años de servicio público.
Familia y amistades de Miquel en su último trayecto antes de su jubilación.

Familia y amistades de Miquel en su último trayecto antes de su jubilación. / .

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