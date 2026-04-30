Llama la atención, 30 de abril de 2026
Palma
- Que familia y amistades de un conductor de la EMT de Palma, Miquel, hayan realizado con él su último trayecto por su jubilación después de 37 años de servicio público.
- Que, a pesar de la buena noticia de que la justicia haya frustrado el intento de la propiedad de eliminar la protección patrimonial de Can Pueyo, gran parte del mobiliario, vinculado al BIC, no se sepa dónde está.
- Los dos llenazos que consiguió en el Teatre Principal de Palma en 2008 Patti Smith, ayer laureada con el Princesa de Asturias de las Artes.
- Que tal y como afirma Apesteguia, según la residencia legal aprobada por PP y Vox en el Consell para acceder a una serie de ayudas, un argelino, chino o ruso que lleve seis años en Campanet podrá recibirlas pero un menorquín que lleve tres en Ariany, no.
- Ingo Volckmann: 'Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- Vecinos de Son Gotleu, sin aparcamiento: 'Me levanto a las siete de la mañana para evitar multas
- El GOB denuncia que el cierre de la ruta senderista de s'Estalella causa un grave impacto ambiental
- El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado
- Planes en Mallorca para el puente de mayo de 2026: música, mercados, deporte y cultura al aire libre
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Piden 500 euros por dormir en este 'cuartito' de una terraza en Inca: 'Es una vergüenza