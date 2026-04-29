Llama la atención, 29 de abril de 2026
Palma
- Que Marga Prohens recuperara este lunes de la mano de don Pep su cuaderno de matemáticas durante el acto de colocación de la primera piedra para la ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos, donde la presidenta estudió.
- Que la artista mallorquina Maria Jaume sea la imagen de una de las promociones destacadas del Carnet Jove de Catalunya 2026 y en 2025 Fades fueran las creadoras de la canción del spot.
- Que uno pueda montarse prácticamente un comedor con los muebles viejos abandonados frente a un contenedor de la calle Sant Vicenç de Paül, unos trastos que impedían el paso fluido de los viandantes.
- El furor que están causando las tartas de queso en Palma.
- Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
- Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
- Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid
- Vecinos de Son Gotleu, sin aparcamiento: 'Me levanto a las siete de la mañana para evitar multas
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado
- El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto
- Nuredduna, la calle del mito, la mentira y la transformación