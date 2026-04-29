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Llama la atención, 29 de abril de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que Marga Prohens recuperara este lunes de la mano de don Pep su cuaderno de matemáticas durante el acto de colocación de la primera piedra para la ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos, donde la presidenta estudió.
  • Que la artista mallorquina Maria Jaume sea la imagen de una de las promociones destacadas del Carnet Jove de Catalunya 2026 y en 2025 Fades fueran las creadoras de la canción del spot.
  • Que uno pueda montarse prácticamente un comedor con los muebles viejos abandonados frente a un contenedor de la calle Sant Vicenç de Paül, unos trastos que impedían el paso fluido de los viandantes.
  • El furor que están causando las tartas de queso en Palma.
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