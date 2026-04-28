Llama la atención, 28 de abril de 2026
Palma
- Que la Policía Local de Palma haya precintado una de las garitas del antiguo cuartel de Son Busquets después de que su ocupante la abandonara en días pasados.
- Que Balears cerrara 2025 como la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de personas que buscaron una vivienda sin éxito, con el elevado precio como principal motivo del fracaso, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
- Que la escritora afincada en Mallorca Lucia Pietrelli haya ganado el I Premio Blai Bonet de Pensamiento Contemporáneo con su obra Vestigis. Laberint amb pare en flames.
- Que la mayoría de estudiantes de la UIB se vean trabajando de funcionarios en la Administración, según el primer Barómetro del Consejo Social de la universidad balear.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
- Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
- Colocan carteles y alambres en protesta por las excursiones a la playa de es Carbó
- Julio Velasco, coordinador de trasplantes en Son Espases: «No olvidaré nunca el sufrimiento de las familias en la pandemia de la covid, fue muy duro»
- Trabajadores sociales denuncian presiones políticas ante el proceso de regularización de migrantes en Baleares
- Largas colas en la inauguración de 99cheesecake en Palma
- Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'