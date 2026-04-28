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Llama la atención, 28 de abril de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Que la Policía Local de Palma haya precintado una de las garitas del antiguo cuartel de Son Busquets después de que su ocupante la abandonara en días pasados.
  • Que Balears cerrara 2025 como la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de personas que buscaron una vivienda sin éxito, con el elevado precio como principal motivo del fracaso, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
  • Que la escritora afincada en Mallorca Lucia Pietrelli haya ganado el I Premio Blai Bonet de Pensamiento Contemporáneo con su obra Vestigis. Laberint amb pare en flames.
  • Que la mayoría de estudiantes de la UIB se vean trabajando de funcionarios en la Administración, según el primer Barómetro del Consejo Social de la universidad balear.
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