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Llama la atención, 27 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Lo cargados de fruta que están los naranjos de la calle Arxiduc Lluís Salvador de Palma, eso sí, no apta para el paladar por su pésimo sabor amargo, ya que se trata de árboles silvestres.
  • Que dos jóvenes sustrajeran su propio vehículo cuando se encontraba bajo custodia en el depósito municipal de Palma.
  • Los aplausos que se llevó un turista que deleitó con una maravillosa sesión de piano a los pasajeros que esperaban su vuelo en Son Sant Joan.
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  • Palma
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