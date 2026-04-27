Llama la atención, 27 de abril de 2026
Palma
- Lo cargados de fruta que están los naranjos de la calle Arxiduc Lluís Salvador de Palma, eso sí, no apta para el paladar por su pésimo sabor amargo, ya que se trata de árboles silvestres.
- Que dos jóvenes sustrajeran su propio vehículo cuando se encontraba bajo custodia en el depósito municipal de Palma.
- Los aplausos que se llevó un turista que deleitó con una maravillosa sesión de piano a los pasajeros que esperaban su vuelo en Son Sant Joan.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Son Simonet se pone en marcha: una gran grúa impulsa las obras de 200 pisos y adosados en el antiguo cuartel de Palma
- La veterana librería Llibres Colom busca relevo que la mantenga 'viva
- Taller de observación solar en Palma: «Si puedes ver el eclipse en Mallorca desde casa, no te desplaces»
- Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'
- El Consell de Mallorca aumenta de tres a cinco años el requisito de residencia legal para optar a las ayudas sociales por la guerra de Irán
- Alertan del riesgo de derrumbe del muro de Villa Dragan, en el Paseo Marítimo de Palma
- Alberto Martín, consultor de inversiones hoteleras: «En Mallorca se han vendido hoteles a más de un millón de euros por habitación»