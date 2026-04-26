Llama la atención, 26 de abril de 2026
Palma
- Que pese a la elevadísima afluencia de público y puestos ayer en el Mercadillo Friki en la calle Blanquerna de Palma -peatonal-, la Policía local no hubiera cerrado el carril bici durante el evento.
- La crítica de un magistrado en pleno juicio en Palma a la última reforma judicial: «Según la nueva ley de Eficiencia, entre comillas...».
- Que un hombre de 32 años haya sido sorprendido en Palma circulando en un ciclomotor eléctrico sin haber obtenido nunca el carné de conducir.
- Ya hay fecha para el inicio de las obras en la rotonda de la carretera de Sóller: durarán 12 meses, costarán cuatro millones de euros y supondrán restricciones y desvíos
- Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
- El Consell de Mallorca aumenta de tres a cinco años el requisito de residencia legal para optar a las ayudas sociales por la guerra de Irán
- Son Simonet se pone en marcha: una gran grúa impulsa las obras de 200 pisos y adosados en el antiguo cuartel de Palma
- La veterana librería Llibres Colom busca relevo que la mantenga 'viva
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