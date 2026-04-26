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Llama la atención, 26 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que pese a la elevadísima afluencia de público y puestos ayer en el Mercadillo Friki en la calle Blanquerna de Palma -peatonal-, la Policía local no hubiera cerrado el carril bici durante el evento.
  • La crítica de un magistrado en pleno juicio en Palma a la última reforma judicial: «Según la nueva ley de Eficiencia, entre comillas...».
  • Que un hombre de 32 años haya sido sorprendido en Palma circulando en un ciclomotor eléctrico sin haber obtenido nunca el carné de conducir.
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