Llama la atención, 25 de abril de 2026
Palma
- Que Emaya aún esté quitando la cera en las calles del centro de Palma tres semanas después de la última procesión de Semana Santa.
- Que Vox lleve la «prioridad nacional» al Parlament (ha registrado una PNL para implantar este principio en el acceso a ayudas y subvenciones) y ponga a prueba al PP de Prohens tras el acuerdo en Extremadura y Aragón.
- Que el escritor mallorquín Carles Rebassa, premi Sant Jordi por su novela Prometeu de mil maneres, rechazara participar en Sant Jordi en la foto anual de 3Cat, donde se agrupan los ganadores de los premios literarios en Cataluña que han escrito tanto en catalán como en castellano.
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
- Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: 'Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil
- Iberia nos ha dejado tirados', denuncia el grupo del Imserso de 49 leoneses que ha sufrido una demora de ocho horas en el aeropuerto de Palma y tardará 16 en volver a casa
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- Calvià se da de baja del Fons Mallorquí de Solidaritat, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la cooperación internacional