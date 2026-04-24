Llama la atención, 24 de abril de 2026
- Que la plaza del Rosario de Palma se haya especializado en el mundo de las bicicletas: hasta seis establecimientos que son un imán para el turismo sobre dos ruedas.
- Que el 63,1% de caseros en Palma tenga al menos dos inmuebles en alquiler, uno de los porcentajes más elevados de multipropietarios en España, solo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
- Que hayan vestido a la estatua del ciclista Francesc Alomar con los colores del equipo de fútbol de Sineu, que ha subido de categoría .
- Que los vecinos de Establiments hayan convocado para este sábado una marcha reivindicativa para reclamar seguridad en la carretera que atraviesa el barrio.
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Salvador Llinàs, condenado a casi cinco años de cárcel por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick
- Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró
- Detenido un profesor del instituto de Artà por tocamientos a una alumna de unos 15 años
- Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: 'Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán