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Llama la atención, 24 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la plaza del Rosario de Palma se haya especializado en el mundo de las bicicletas: hasta seis establecimientos que son un imán para el turismo sobre dos ruedas.
  • Que el 63,1% de caseros en Palma tenga al menos dos inmuebles en alquiler, uno de los porcentajes más elevados de multipropietarios en España, solo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
  • Que hayan vestido a la estatua del ciclista Francesc Alomar con los colores del equipo de fútbol de Sineu, que ha subido de categoría .
  • Que los vecinos de Establiments hayan convocado para este sábado una marcha reivindicativa para reclamar seguridad en la carretera que atraviesa el barrio.
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