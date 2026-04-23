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Llama la atención, 23 de abril de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Que después de años de retraso en las obras, Cort haya anunciado para mañana la inauguración de la planta baja de las Cases de Son Ametler del barrio Rafal-Vivero.
  • Que uno de los okupas de las garitas del antiguo cuartel de Son Busquets haya abandonado el habitáculo mientras que el otro ocupa cada vez más espacio en la vía pública.
  • Que la mercería Ca na Mongeta de Campos resista las nuevas tendencias de consumo y cumpla 80 años, con dos generaciones que mantuvieron un negocio que hoy lidera Pere Adrover Fullana.
  • Que con el empeoramiento del servicio de buses de Palma, con vehículos llenos que no paran en las líneas turísticas y frecuencias demoradas, se ponga una lanzadera para la Feria de Abril.
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