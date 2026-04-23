Llama la atención, 23 de abril de 2026
Palma
- Que después de años de retraso en las obras, Cort haya anunciado para mañana la inauguración de la planta baja de las Cases de Son Ametler del barrio Rafal-Vivero.
- Que uno de los okupas de las garitas del antiguo cuartel de Son Busquets haya abandonado el habitáculo mientras que el otro ocupa cada vez más espacio en la vía pública.
- Que la mercería Ca na Mongeta de Campos resista las nuevas tendencias de consumo y cumpla 80 años, con dos generaciones que mantuvieron un negocio que hoy lidera Pere Adrover Fullana.
- Que con el empeoramiento del servicio de buses de Palma, con vehículos llenos que no paran en las líneas turísticas y frecuencias demoradas, se ponga una lanzadera para la Feria de Abril.
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
- Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
- Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
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- La gran cita del ciclismo vuelve a la isla: estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312