Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayudas AlquilerFraudes ViviendaLibro Niño 11 añosReincorporación Miguel Roldán
instagramlinkedin

Llama la atención, 22 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • El monumental atasco que se formó ayer en la autopista de Llucmajor, que llegaba desde Palma a s’Arenal. Y aún no estamos en temporada alta.
  • Que con la llegada de la primavera se hayan multiplicado los servicios de los Bombers para retirar enjambres de abejas.
  • Que en Valldemossa, donde todas las calles son zona azul, haya tan pocas máquinas de la ORA y muchas de ellas solo permiten el pago con monedas.
  • Que muchos vecinos de Palma no respeten los días de bajada de trastos, lo que provoca que en algunos casos lleguen a permanecer muchos días en la calle antes de su recogida.
  • Que la ruta balear de las pateras siga creciendo, mientras en el resto de España bajan.
Llama la atención

TEMAS

  • Palma
  • Primavera
  • ORA
  • Llama la atención
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents