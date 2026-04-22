Llama la atención, 22 de abril de 2026
Palma
- El monumental atasco que se formó ayer en la autopista de Llucmajor, que llegaba desde Palma a s’Arenal. Y aún no estamos en temporada alta.
- Que con la llegada de la primavera se hayan multiplicado los servicios de los Bombers para retirar enjambres de abejas.
- Que en Valldemossa, donde todas las calles son zona azul, haya tan pocas máquinas de la ORA y muchas de ellas solo permiten el pago con monedas.
- Que muchos vecinos de Palma no respeten los días de bajada de trastos, lo que provoca que en algunos casos lleguen a permanecer muchos días en la calle antes de su recogida.
- Que la ruta balear de las pateras siga creciendo, mientras en el resto de España bajan.
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
- La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
- El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
- Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
- Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
- Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
La nueva clínica de Mallorca que aterriza con tecnología de vanguardia: Cuáles son los tratamientos que ofrece
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