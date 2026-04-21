Llama la atención, 21 de abril de 2026
Palma
- Que los vándalos vuelvan a pintarrajear el casal de barrio del parque de Son Parera al día siguiente de que el Ayuntamiento lo limpiara.
- Las buenas previsiones para la celebración de Sant Jordi el próximo jueves si se mantiene el buen tiempo.
- Que el Ayuntamiento haya colocado un nuevo murete en la Platja de Palma para sustituir el que quitó hace un año, en un nuevo ejemplo de tirar el dinero público.
- Las larguísimas colas y las escenas de tensión entre los extranjeros que tratan de conseguir documentación en la oficina municipal de Pere Garau.
- Los casos de robos violentos en plena calle que se han registrado en los últimos días en Campos y Palma.
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- La presión turística invade los últimos rincones vírgenes de Mallorca: grupos guiados recorren el litoral hasta la playa de es Carbó
- Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
- Un anciano de 93 años recibe una paliza durante un atraco en Campos
- La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
- Marzo se cierra con un aumento en el despido de fijos discontinuos de Mallorca
- Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
- Palma, ciudad sin bancos: «Para sentarse hay que pagar»