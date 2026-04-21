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Llama la atención, 21 de abril de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Que los vándalos vuelvan a pintarrajear el casal de barrio del parque de Son Parera al día siguiente de que el Ayuntamiento lo limpiara.
  • Las buenas previsiones para la celebración de Sant Jordi el próximo jueves si se mantiene el buen tiempo.
  • Que el Ayuntamiento haya colocado un nuevo murete en la Platja de Palma para sustituir el que quitó hace un año, en un nuevo ejemplo de tirar el dinero público.
  • Las larguísimas colas y las escenas de tensión entre los extranjeros que tratan de conseguir documentación en la oficina municipal de Pere Garau.
  • Los casos de robos violentos en plena calle que se han registrado en los últimos días en Campos y Palma.
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