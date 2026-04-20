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Llama la atención, 20 de abril de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Que grupos de turistas guiados estén visitando la zona de la playa de es Carbó en la Colònia de Sant Jordi, una de las pocas playas vírgenes que quedan.
  • La necesidad de poner un paso de peatones a la altura del edificio de Gesa con el fin de cruzar con seguridad a la playa de Can Pere Antoni.
  • Que vecinos de Palma, algunos de ellos de la zona de la plaza de toros, estén iniciando una campaña con carteles de «El ruido es tortura» en las ventanas de los pisos de cara al próximo 29 de abril, Día Internacional contra el Ruido.
  • Que un estudio de la UIB con casi diez mil encuestas realizadas en el aeropuerto de Palma desmonte una de las grandes teorías sobre el turismo en Mallorca: las olas de calor no espantan, ni mucho menos, a los visitantes.
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