Llama la atención, 20 de abril de 2026
Palma
- Que grupos de turistas guiados estén visitando la zona de la playa de es Carbó en la Colònia de Sant Jordi, una de las pocas playas vírgenes que quedan.
- La necesidad de poner un paso de peatones a la altura del edificio de Gesa con el fin de cruzar con seguridad a la playa de Can Pere Antoni.
- Que vecinos de Palma, algunos de ellos de la zona de la plaza de toros, estén iniciando una campaña con carteles de «El ruido es tortura» en las ventanas de los pisos de cara al próximo 29 de abril, Día Internacional contra el Ruido.
- Que un estudio de la UIB con casi diez mil encuestas realizadas en el aeropuerto de Palma desmonte una de las grandes teorías sobre el turismo en Mallorca: las olas de calor no espantan, ni mucho menos, a los visitantes.
- Conferencia en Palma sobre el eclipse de sol en Mallorca: «No os podéis imaginar lo que se nos viene encima»
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- Son Espases asume que los colapsos en urgencias se repetirán con más frecuencia: 'La demanda ha aumentado mucho
- Detenido un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas del Govern
- Un empresario de Manacor habría intentado sobornar a la jefa de Costas para lograr la concesión de una caseta de venta de tiques en el pantalán de Cala Millor
- El Govern Prohens conocía la reclamación al contrato de mascarillas que dejó caducar
- Cinco detenidos por blanquear en Mallorca 10 millones de euros de una estafa internacional con criptomonedas
- La presión turística invade los últimos rincones vírgenes de Mallorca: grupos guiados recorren el litoral hasta la playa de es Carbó