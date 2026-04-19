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Llama la atención, 19 de abril de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Que desde el propio hospital de Son Espases confirmen que los episodios de colapso en urgencias se repetirán con más frecuencia sin que todavía sepamos qué plan de actuación a largo plazo tiene la conselleria de Salud al respecto.
  • Que el porcentaje de jóvenes con casa propia haya caído a la mitad en diez años según un estudio del Banco de España.
  • Que mientras Cort presentaba el viernes una campaña contra la venta ambulante ilegal, los manteros campaban a sus anchas en Platja de Palma sin ningún tipo de vigilancia policial.
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