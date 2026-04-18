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Llama la atención, 18 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que el local en la calle Jaume II donde estaba la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma que cerró sus puertas recientemente, se haya puesto a la venta.
  • Que más de 1.300 migrantes hayan llegado de forma irregular a las costas de Balears en lo que va de año, un 19,4% más, según datos del Ministerio del Interior.
  • Que muchos conductores aparquen mal sus motos en la plaza del Comtat Rosselló de Palma, junto al mercado del Olivar, e invadan el espacio para los viandantes.
  • Que un inquilino del edificio intergeneracional del Molinar haya organizado para este domingo a las 18 horas un concierto para su vecino José Antonio de 83 años con el fin de que por una tarde vuelva a sentirse músico.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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