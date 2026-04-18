Llama la atención, 18 de abril de 2026
- Que el local en la calle Jaume II donde estaba la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma que cerró sus puertas recientemente, se haya puesto a la venta.
- Que más de 1.300 migrantes hayan llegado de forma irregular a las costas de Balears en lo que va de año, un 19,4% más, según datos del Ministerio del Interior.
- Que muchos conductores aparquen mal sus motos en la plaza del Comtat Rosselló de Palma, junto al mercado del Olivar, e invadan el espacio para los viandantes.
- Que un inquilino del edificio intergeneracional del Molinar haya organizado para este domingo a las 18 horas un concierto para su vecino José Antonio de 83 años con el fin de que por una tarde vuelva a sentirse músico.
- Detenido un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas del Govern
- El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros
- IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
- Vuelve el icono del Paseo Marítimo de Palma: La discoteca Social Club ya tiene fecha de apertura en su nueva y lujosa ubicación
- Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
- El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
- La sorpresa de la Renta en Baleares: estas deducciones existen y mucha gente no las revisa
- El eclipse solar podría modificar las restricciones en Formentor que se iniciarán el 15 de mayo