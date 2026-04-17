Llama la atención, 17 de abril de 2026
- Que en el actual contexto geopolítico y de escasez de combustible Ryanair ofrezca este verano tres nuevas rutas desde Palma: a Friedrichshafen, Gdansk y Malta.
- Que IB3 suprima Jo en sé + que tu, un programa dirigido por Àngel Aguiló y presentado por David Ordinas que ha cosechado éxitos y lleva siete años en antena.
- Que Cort esté plantando ya los nuevos árboles en la plaza Llorenç Villalonga, donde se talaron los bellasombra.
- Que el concejal de Urbanismo en Palma, Óscar Fidalgo, acudiera por su cuenta a la concentración vecinal contra la okupación en Son Busquets.
- Que la Policía desalojara a una mujer que tomaba el sol en el límite del Baluard del Príncep por riesgo de caída.
- IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
- El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros
- La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
- El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
- Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
- Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra
- Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
- Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia