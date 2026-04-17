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Llama la atención, 17 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

  • Que en el actual contexto geopolítico y de escasez de combustible Ryanair ofrezca este verano tres nuevas rutas desde Palma: a Friedrichshafen, Gdansk y Malta.
  • Que IB3 suprima Jo en sé + que tu, un programa dirigido por Àngel Aguiló y presentado por David Ordinas que ha cosechado éxitos y lleva siete años en antena.
  • Que Cort esté plantando ya los nuevos árboles en la plaza Llorenç Villalonga, donde se talaron los bellasombra.
  • Que el concejal de Urbanismo en Palma, Óscar Fidalgo, acudiera por su cuenta a la concentración vecinal contra la okupación en Son Busquets.
  • Que la Policía desalojara a una mujer que tomaba el sol en el límite del Baluard del Príncep por riesgo de caída.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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