Llama la atención, 16 de abril de 2026
- Que el Ayuntamiento de Palma ya esté instalando los nuevos parquímetros en el barrio de Pere Garau de cara a la ampliación de la zona ORA.
- Que la estación Intermodal vaya a estar cerrada parcialmente este domingo para un simulacro y actuaciones de mejora.
- Que los cines de Balears cerraran 2025 con 1,6 millones de espectadores, un 9,3% menos.
- Que la urna que han puesto en la primera piedra de las obras del edificio de Salud de la calle Cecili Metel se haya roto.
- Que las denuncias por motivos lingüísticos hayan caído un 72% en comparación con la anterior legislatura, según el IEB.
- Que Balears cuente con más de 3.100 alumnos con altas capacidades intelectuales.
- Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
- Críticas vecinales porque los turistas utilizan las nuevas bases de las farolas junto a la Catedral como asientos
- Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
- La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
- Piden indemnizaciones para interinos de larga duración del Govern de Baleares que cesen por oposiciones caducadas
- Nueva sentencia contra la Seguridad Social, que tendrá que pagar una pensión vitalicia a una empleada con fibromialgia y depresión en Mallorca
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- Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra