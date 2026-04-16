Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trazado tren LlucmajorMurete Platja de PalmaPaliza Hombre s'ArenalJo en sé + que tu IB3Rosalía pianista mallorquín
instagramlinkedin

Llama la atención, 16 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que el Ayuntamiento de Palma ya esté instalando los nuevos parquímetros en el barrio de Pere Garau de cara a la ampliación de la zona ORA.
  • Que la estación Intermodal vaya a estar cerrada parcialmente este domingo para un simulacro y actuaciones de mejora.
  • Que los cines de Balears cerraran 2025 con 1,6 millones de espectadores, un 9,3% menos.
  • Que la urna que han puesto en la primera piedra de las obras del edificio de Salud de la calle Cecili Metel se haya roto.
  • Que las denuncias por motivos lingüísticos hayan caído un 72% en comparación con la anterior legislatura, según el IEB.
  • Que Balears cuente con más de 3.100 alumnos con altas capacidades intelectuales.
¿Qué te llama la ateción a ti?

TEMAS

  • Balears
  • Pere Garau
  • Ayuntamiento de Palma
  • ORA
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents