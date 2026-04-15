Llama la atención, 15 de abril de 2026
Palma
- Que hayan dedicado una canción de más de dos minutos a la demolición del murete de la Platja de Palma y esté disponible en YouTube con un millar de visualizaciones.
- Que ya sean más de 40 los centros educativos de Mallorca adheridos a la cantada multitudinaria de La Balanguera convocada por la OCB el próximo 29 de mayo.
- Que mientras se traspasan establecimientos tradicionales como el bar Plata o La Veneciana, abran nuevos locales ajenos a la cultura de la isla, como Shobih en la plaza Major de Palma, inspirado en el modelo japonés de ocio con 37 máquinas recreativas.
- Que al menos cuatro ciudadanos de Balears viajen en la nueva flotilla que tiene como objetivo llegar a Gaza.
- Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
- Críticas vecinales porque los turistas utilizan las nuevas bases de las farolas junto a la Catedral como asientos
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Piden indemnizaciones para interinos de larga duración del Govern de Baleares que cesen por oposiciones caducadas
- Nueva sentencia contra la Seguridad Social, que tendrá que pagar una pensión vitalicia a una empleada con fibromialgia y depresión en Mallorca
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- Mallorca dice adiós a la lluvia: vuelve la primavera con sol y temperaturas de hasta 26 grados esta semana