Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización InmigrantesUniversidad de MallorcaMagistrada CondenadaxSant Jordi en Palma
instagramlinkedin

Llama la atención, 15 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que hayan dedicado una canción de más de dos minutos a la demolición del murete de la Platja de Palma y esté disponible en YouTube con un millar de visualizaciones.
  • Que ya sean más de 40 los centros educativos de Mallorca adheridos a la cantada multitudinaria de La Balanguera convocada por la OCB el próximo 29 de mayo.
  • Que mientras se traspasan establecimientos tradicionales como el bar Plata o La Veneciana, abran nuevos locales ajenos a la cultura de la isla, como Shobih en la plaza Major de Palma, inspirado en el modelo japonés de ocio con 37 máquinas recreativas.
  • Que al menos cuatro ciudadanos de Balears viajen en la nueva flotilla que tiene como objetivo llegar a Gaza.
Llama la atención

TEMAS

  • Palma
  • Mallorca
  • Centros educativos
  • Youtube
  • OCB
  • Llama la atención
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents