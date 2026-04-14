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Llama la atención, 14 de abril de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya pasado este fin de semana en Mallorca y haya hecho una parada en el restaurante sa Roqueta del Portitxol.
  • Que el clásico bar Milán de la plaza Fleming se haya convertido en el Fina Bar, un espacio donde también habrá conciertos y propuestas culturales.
  • Cómo se están degradando las casas de Almallutx, a la espera de que el Consell cierre la compra que anunció de una parte de la finca que acoge el embalse del Gorg Blau.
  • Que un grupo de activistas esté trabajando para impulsar el nuevo Sindicat de Llogateres de Mallorca.
  • Que David Ginard haya sido premiado con el Serra d’Or por su libro Contra Franco i Falange.
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