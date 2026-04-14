Llama la atención, 14 de abril de 2026
Palma
- Que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya pasado este fin de semana en Mallorca y haya hecho una parada en el restaurante sa Roqueta del Portitxol.
- Que el clásico bar Milán de la plaza Fleming se haya convertido en el Fina Bar, un espacio donde también habrá conciertos y propuestas culturales.
- Cómo se están degradando las casas de Almallutx, a la espera de que el Consell cierre la compra que anunció de una parte de la finca que acoge el embalse del Gorg Blau.
- Que un grupo de activistas esté trabajando para impulsar el nuevo Sindicat de Llogateres de Mallorca.
- Que David Ginard haya sido premiado con el Serra d’Or por su libro Contra Franco i Falange.
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma
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- Chema Martínez: «Me encanta que alguien me diga que empezó a correr gracias a mí»
- Controversia vecinal por la reforma de la avenida principal de Santa Ponça: asfalto en las aceras y sin árboles
- Un trabajador que sufrió un infarto interpone una reclamación al IbSalut porque le dieron el alta en Palma sin saberlo
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