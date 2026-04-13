Llama la atención, 13 de abril de 2026
Palma
- Que al edificio de los años 30 de la calle Cecilio Metelo de Palma, actualmente en rehabilitación por parte del Govern, solo le queden en pie las fachadas.
- Que como consecuencia del mal tiempo, Baleària suspendiera dos trayectos entre los puertos de Alcúdia y Ciutadella.
- Que una semana después Emaya todavía no haya retirado la cera que las procesiones dejaron en las calles de Palma.
- El llenazo de público en la última jornada de la feria Art Colonge, celebrada en el Palacio de Congresos.
- Que la conselleria de Educación abra hoy , 13 de abril, el plazo para presentar las solicitudes de plazas de educación infantil de primer ciclo (0 a 3 años) del curso 2026/2027, un período que permanecerá abierto hasta el 21 de abril.
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
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- Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
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