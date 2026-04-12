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Llama la atención, 12 de abril de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que Consell de Mallorca y Govern equiparen la retirada de anuncios de alquiler turístico ilegal de la plataforma Airbnb con la eliminación de esas plazas irregulares.
  • Que el escritor mallorquín Sebastià Alzamora haya ganado el premio de la Crítica en la categoría de poesía en catalán por la obra Sala Augusta seguit de Llengua Materna.
  • Que un automóvil aparcado en la calle Callao, en el barrio de Nou Llevant de Palma, lleve dos días con la alarma sonando repetidamente para tortura del vecindario.
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