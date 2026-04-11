Llama la atención, 11 de abril de 2026
- La oleada de robos en vehículos que se ha registrado en los últimos días en la calle Puerto Rico y otras vías de la barriada de Nou Llevant, en Palma.
- El buen humor de muchos de los turistas que ayer fueron desalojados del hotel Rey Don Jaime de Santa Ponça a consecuencia del hundimiento del suelo del comedor.
- La atención con la que los sufridos seguidores del Real Mallorca seguirán la jornada de hoy, en la que se enfrentan algunos de sus más directos rivales en la lucha por la permanencia.
- Que la actriz mallorquina Victoria Luengo intervenga en dos de las tres películas españolas candidatas a ganar la Palma de Oro en Cannnes, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
- El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
- Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
- Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”
- Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
- Un pueblo de Mallorca, el 'más bonito' para viajar este mes de abril según National Geographic
- Dos heridos leves por el hundimiento parcial del comedor del hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça
- Soraya Scheuring responde en catalán tras el ataque con grafitis antiturísticos a su negocio en el barrio de Pere Garau: “He crecido aquí, fui al colegio en Artà”