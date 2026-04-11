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Llama la atención, 11 de abril de 2026

Llama la atención

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  • La oleada de robos en vehículos que se ha registrado en los últimos días en la calle Puerto Rico y otras vías de la barriada de Nou Llevant, en Palma.
  • El buen humor de muchos de los turistas que ayer fueron desalojados del hotel Rey Don Jaime de Santa Ponça a consecuencia del hundimiento del suelo del comedor.
  • La atención con la que los sufridos seguidores del Real Mallorca seguirán la jornada de hoy, en la que se enfrentan algunos de sus más directos rivales en la lucha por la permanencia.
  • Que la actriz mallorquina Victoria Luengo intervenga en dos de las tres películas españolas candidatas a ganar la Palma de Oro en Cannnes, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
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