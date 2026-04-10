Llama la atención, 10 de abril de 2026
- Que Cabrera haya instalado un primer fotómetro en el puerto para medir la contaminación lumínica y preservar la calidad de su cielo nocturno.
- Que las temperaturas máximas alcanzaran ayer los 29 grados en Llucmajor y Campos. Y el sábado por la tarde y sobre todo el domingo se esperen en Mallorca lluvias acompañadas de barro, según el pronóstico de la Aemet.
- Que el Consell de Mallorca declarara ayer 2026 Any Blai Bonet, con lo que al autor de Santanyí solo le queden ocho meses de homenaje efectivo.
- Que 20 días después de la rebaja del IVA de las gasolinas al 10%, decretada por el Gobierno por la crisis de Oriente Medio, el precio del diésel supere de nuevo los dos euros por litro en la mayoría de las estaciones de servicio de Mallorca.
- Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
- El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
- Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
- Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar