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Llama la atención, 10 de abril de 2026

Llama la atención

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  • Que Cabrera haya instalado un primer fotómetro en el puerto para medir la contaminación lumínica y preservar la calidad de su cielo nocturno.
  • Que las temperaturas máximas alcanzaran ayer los 29 grados en Llucmajor y Campos. Y el sábado por la tarde y sobre todo el domingo se esperen en Mallorca lluvias acompañadas de barro, según el pronóstico de la Aemet.
  • Que el Consell de Mallorca declarara ayer 2026 Any Blai Bonet, con lo que al autor de Santanyí solo le queden ocho meses de homenaje efectivo.
  • Que 20 días después de la rebaja del IVA de las gasolinas al 10%, decretada por el Gobierno por la crisis de Oriente Medio, el precio del diésel supere de nuevo los dos euros por litro en la mayoría de las estaciones de servicio de Mallorca.
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