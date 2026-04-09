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Llama la atención, 9 de abril de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • La montaña de bolsas de basura que se acumulan prácticamente a diario en la entrada del parque palmesano de la Riera.
  • La cantidad de conductores que se saltan la línea continua modificada hace pocos meses para acceder a la Vía de Cintura desde la autopista de Inca en dirección a Andratx para evitar -en teoría- retenciones.
  • Las largas colas en un establecimiento de la plaza de España de Palma ayer por la tarde en busca de un burrito gratis para conmemorar el día de esta comida mexicana.
  • Que el Consell de Mallorca tuviera que retirar ayer in extremis la partida de nueve millones de euros para las prometidas ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal en la isla.
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  • Palma
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  5. El teniente coronel de Artillería Santiago Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
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  7. Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original
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