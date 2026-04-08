Llama la atención, 8 de abril de 2026
Palma
- Que siga la tala de los pinos de la entrada de Bunyola desde Santa Maria sin que se replanten nuevos ejemplares. Un nuevo árbol sucumbió a la sierra en pleno Lunes de Pascua.
- Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya recomendado en TikTok al grupo mallorquín Cora Yako y que disfrute con su tema ‘Pesadillas’.
- Que algunos bares de la Platja de Palma se frotaran las manos con los goles del Bayern de Múnich ante el Real Madrid porque aumentaban las consumiciones de cervezas.
- Que coincidan en el Paseo Marítimo de Palma personas que llevan chaqueta y pantalón largo con otras que ya han sacado las camisetas de los armarios.
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Multan al piloto de un dron que sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto con la reina Sofía, Prohens y Armengol
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: 'Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Un parque en Portopí
- Un prostíbulo de Palma, sancionado con miles de euros por permanecer abierto durante la pandemia de covid-19