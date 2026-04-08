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Llama la atención, 8 de abril de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Que siga la tala de los pinos de la entrada de Bunyola desde Santa Maria sin que se replanten nuevos ejemplares. Un nuevo árbol sucumbió a la sierra en pleno Lunes de Pascua.
  • Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya recomendado en TikTok al grupo mallorquín Cora Yako y que disfrute con su tema ‘Pesadillas’.
  • Que algunos bares de la Platja de Palma se frotaran las manos con los goles del Bayern de Múnich ante el Real Madrid porque aumentaban las consumiciones de cervezas.
  • Que coincidan en el Paseo Marítimo de Palma personas que llevan chaqueta y pantalón largo con otras que ya han sacado las camisetas de los armarios.
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