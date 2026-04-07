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Llama la atención, 7 de abril de 2026

Llama la atención

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  • La multa de miles de euros a la que se expone el piloto de un dron que el lunes santo sobrevoló la Catedral de Mallorca.
  • Que cada vez más las cabras -en teoría salvajes- de Cala Bòquer (Pollença) pierdan el miedo a los humanos y se acerquen a los excursionistas en busca de comida en las mochilas y se dejen acariciar.
  • El ambientazo en los distintos tardeos de Pascua -desde el Rubiol fest o Panada fest- como los celebrados en Ariany, Inca, Sant Joan, Bunyola o el de domingo en Petra y Sineu, con los asistentes dándolo todo.
  • Que algunos empresarios no respeten los festivos. En al menos dos obras en Palma -una sucurcal bancaria en las Avenidas y un futuro supermercado en la plaza de Toros- se estuvo trabajando en pleno Viernes Santo y ayer.
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