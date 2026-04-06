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Llama la atención, 6 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • La pancarta que exhibe el residente de unos bajos en la calle Gabriel Maura de Palma, en apoyo a los médicos que vienen secundando la huelga contra el ministerio de Sanidad.
  • Que pese a reiterados avisos en saco roto, finalmente la Policía local de Palma se dignara ayer a regular el tráfico ante el descontrol de los semáforos en la intersección de las calles Eusebi Estada y Gaspar Bennàzar, que llevan ya varios días estropeados y sin ponerse en verde tras el paso del tren de Sóller, provocando caos y riesgo de accidentes a conductores y peatones.
  • El desparpajo y buen humor de Luis Arboledas y Llàtzer Méndez, integrantes del grupo mallorquín Ossifar, que estos días han regresado al estudio de grabación para saldar una deuda con sus seguidores en forma de canción.
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  • Ministerio de Sanidad
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