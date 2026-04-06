Llama la atención, 6 de abril de 2026
Palma
- La pancarta que exhibe el residente de unos bajos en la calle Gabriel Maura de Palma, en apoyo a los médicos que vienen secundando la huelga contra el ministerio de Sanidad.
- Que pese a reiterados avisos en saco roto, finalmente la Policía local de Palma se dignara ayer a regular el tráfico ante el descontrol de los semáforos en la intersección de las calles Eusebi Estada y Gaspar Bennàzar, que llevan ya varios días estropeados y sin ponerse en verde tras el paso del tren de Sóller, provocando caos y riesgo de accidentes a conductores y peatones.
- El desparpajo y buen humor de Luis Arboledas y Llàtzer Méndez, integrantes del grupo mallorquín Ossifar, que estos días han regresado al estudio de grabación para saldar una deuda con sus seguidores en forma de canción.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa
- Rebelión en la granja: Gallinas salvajes fuera de control en Mallorca
- Una nueva línea de metro para acercar Palma y mejorar la vida de la gente
- Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller