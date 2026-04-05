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Llama la atención, 5 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la concejala de Hacienda y Gobierno interior de Palma, Mercedes Celeste, todavía se mantenga como titular de Función Pública en su biografía de la red social X, pese a que las competencias las ostenta su compañero Llorenç Bauzá desde hace un mes.
  • Que el Ayuntamiento de Calvià haya inaugurado una ruta para hacerse selfis en Magaluf.
  • Que varios bañistas desafiaran las frías temperaturas del agua aún y se dieran un chapuzón en playas como la de Cala Major ayer, atiborrada de público.
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