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Llama la atención, 4 de abril de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que el párroco de Santa Papesa de Palma, Ramon Lladó, denunciara el reciente acoso homófobo al profesor del Instituto de Andratx en su homilía con acento social en la misa del Jueves Santo.
  • Que cada vez más hombres, sobre todo en la Part forana, se apunten a elaborar las tradicionales panades y robiols en Semana Santa, otro paso en favor de la igualdad.
  • El descontrol -también el Jueves Santo- de los semáforos que regulan el paso del Tren de Sóller entre las calles Gaspar Bennàzar y Eusebi Estada de Palma, que durante horas no se ponían en verde, provocando confusión y no poco riesgo entre los conductores, muchos de los cuales optaban por saltarse el rojo cansados de esperar.
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