Llama la atención, 4 de abril de 2026
- Que el párroco de Santa Papesa de Palma, Ramon Lladó, denunciara el reciente acoso homófobo al profesor del Instituto de Andratx en su homilía con acento social en la misa del Jueves Santo.
- Que cada vez más hombres, sobre todo en la Part forana, se apunten a elaborar las tradicionales panades y robiols en Semana Santa, otro paso en favor de la igualdad.
- El descontrol -también el Jueves Santo- de los semáforos que regulan el paso del Tren de Sóller entre las calles Gaspar Bennàzar y Eusebi Estada de Palma, que durante horas no se ponían en verde, provocando confusión y no poco riesgo entre los conductores, muchos de los cuales optaban por saltarse el rojo cansados de esperar.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa
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- Una nueva línea de metro para acercar Palma y mejorar la vida de la gente
- Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca
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Un “atropello” a 10 km/h y cuesta abajo obliga a Arturo Valls a replantearse sus consejos
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