Llama la atención, 31 de marzo de 2026
- Que vecinos de Palma continúen su lucha en la plaza Llorenç Villalonga mediante carteles donde piden restituir los 26 árboles bellasombra después de la polémica tala.
- Que la chocolatería y pastelería Narez & Cuart, con tiendas en Palma y Port d’Andratx, haya abierto un nuevo espacio en el mercado de Santa Catalina.
- Que el Ayuntamiento de Santa Maria del Camí haya acordado en su último pleno declarar hijo ilustre al músico Lorenzo Rosselló Horrach, más conocido como Lorenzo Santamaría.
- Los elogios que recibió por parte de los espectadores con discapacidad visual la audiodescripción de L’enemic, obra dirigida por José Martret que se representa estos días con enorme éxito en el Teatre Principal de Palma.
- La Serra de Tramuntana se cubre de blanco en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”
- Nieve en Mallorca en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”
- Seis meses de espera en la ITV de Mallorca: La fiebre por nacionalizar coches de matrícula extranjera se dispara y desborda el servicio
- Toni Mora, el albañil de Santa Margalida que convierte las tejas en arte
- Baleares hace frente a la crisis de Irán con más dinero que nunca en el banco
- Comedores escolares ecológicos: «Hay niños que nunca han visto una verdura en su casa»
- Cinco recetas mallorquinas de panades
- FOTOS | Las tejas convertidas en arte de Toni Mora de Santa Margalida, en imágenes