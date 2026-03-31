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Llama la atención, 31 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que vecinos de Palma continúen su lucha en la plaza Llorenç Villalonga mediante carteles donde piden restituir los 26 árboles bellasombra después de la polémica tala.
Vecinos de Palma contiúan su lucha en la plaza Llorenç Villalonga

Vecinos de Palma contiúan su lucha en la plaza Llorenç Villalonga / DM

  • Que la chocolatería y pastelería Narez & Cuart, con tiendas en Palma y Port d’Andratx, haya abierto un nuevo espacio en el mercado de Santa Catalina.
  • Que el Ayuntamiento de Santa Maria del Camí haya acordado en su último pleno declarar hijo ilustre al músico Lorenzo Rosselló Horrach, más conocido como Lorenzo Santamaría.
  • Los elogios que recibió por parte de los espectadores con discapacidad visual la audiodescripción de L’enemic, obra dirigida por José Martret que se representa estos días con enorme éxito en el Teatre Principal de Palma.
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