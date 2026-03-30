Llama la atención, 30 de marzo de 2026
Palma
- Que ni siguiera durante la procesión del Domingo de Ramos los bares del Passeig del Born retiraran las sombrillas del centro del paseo.
- Que el frío y la fina lluvia restaran ayer público a la bendición de palmas y ramos en los exteriores de la Catedral y que el Obispado acortara el recorrido hasta la entrada en la Seu.
- Que las palomas de Palma que invaden tantos barrios ya se hayan acostumbrado a la masificación y se atrevan a aterrizar sobre las mesas de las terrazas de bares y restaurantes para conseguir comida.
- Que, pese al aumento de las temperaturas que hoy se espera, según la Aemet, Mallorca siga con aviso naranja por vientos fuertes del norte y del nordeste, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y fenómenos costeros.
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