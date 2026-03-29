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Llama la atención, 29 de marzo de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • El maratoniano juicio en el TSJB a la magistrada acusada de prevaricación, que empezó el viernes a las 9.30 y no terminó hasta las 17.30 horas.
  • Que la temporada de baño en las playas de Palma haya empezado con carencias de accesibilidad para personas con movilidad reducida y sin servicios de primeros auxilios.
  • El llenazo absoluto que Fito & Fitipaldis consiguió anoche con el concierto que la banda ofreció en el escenario del Mallorca Life Festival de Magaluf.
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