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Llama la atención, 28 de marzo de 2026

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Redacción Mallorca

Palma
  • Que la EMT homenajee en las redes sociales a dos conductores históricos de sus autobuses, Paquito Arcos y Sebastià Pastor, que ahora se jubilan.
Conductores históricos de la EMT, Paquito Arcos y Sebastià Pastor.

Conductores históricos de la EMT, Paquito Arcos y Sebastià Pastor. / EMT

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