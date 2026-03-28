Llama la atención, 28 de marzo de 2026
Palma
- Que la EMT homenajee en las redes sociales a dos conductores históricos de sus autobuses, Paquito Arcos y Sebastià Pastor, que ahora se jubilan.
- Que la reforma de la Almudaina esté revelando tesoros ocultos, como el Palacio de la Reina.
- Que 24 nuevos productores de Balears se hayan apuntado a la venta directa, sin intermediarios.
- Que según el Ministerio de Vivienda en Balears aún se puedan construir 5.364 pisos en suelos ya urbanizados.
- Que Aena convoque un nuevo concurso para la prestación del servicio de atención a personas con movilidad reducida en las terminales de 20 aeropuertos de la red, entre ellos los de Palma, Eivissa y Menorca.
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- El aeropuerto de Palma aún en obras se somete a otra prueba de estrés con el inicio de la Semana Santa y la temporada turística