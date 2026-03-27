Llama la atención, 27 de marzo de 2026
- Que la profesora Margalida Capellà haya sido nombrada miembro de la Comisión de la Verdad de la ley estatal de memoria democrática, por lo que participará en la elaboración de un informe sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
- Que hayan cerrado las puertas y levantado las vallas metálicas de los muros de la antigua cárcel de Palma que dan a la carretera de Sóller, rematándolas con alambre de espino.
- Que Comunidad Valenciana y Madrid vayan a liderar el avance del PIB este año, por delante de Balears, según las previsiones de BBVA Research.
- Que el bar mallorquín Ca na Maganeta, en Port d’Alcúdia, cierre sus puertas.
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- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- Una empresa regala un minicoche eléctrico a los más pequeños del Área de Pediatría de Son Espases
- El aeropuerto de Palma aún en obras se somete a otra prueba de estrés con el inicio de la Semana Santa y la temporada turística