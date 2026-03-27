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Llama la atención, 27 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la profesora Margalida Capellà haya sido nombrada miembro de la Comisión de la Verdad de la ley estatal de memoria democrática, por lo que participará en la elaboración de un informe sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
  • Que hayan cerrado las puertas y levantado las vallas metálicas de los muros de la antigua cárcel de Palma que dan a la carretera de Sóller, rematándolas con alambre de espino.
  • Que Comunidad Valenciana y Madrid vayan a liderar el avance del PIB este año, por delante de Balears, según las previsiones de BBVA Research.
  • Que el bar mallorquín Ca na Maganeta, en Port d’Alcúdia, cierre sus puertas.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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