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Llama la atención, 26 de marzo de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Las camisetas con los bous de Costitx que ha hecho Melicotó en el contexto de reivindicación para que el Estado los retorne a la isla y se puedan ver en el Museu de Mallorca.
  • Que tras su polémico viaje al Caribe, Prohens hiciera ayer el gran anuncio de la futura línea de metro (prevista para 2033), que enlazará el centro de Palma con Son Espases.
  • Que el próximo viernes regrese a Santa Margalida la batalla de panets de variat.
  • Que Dorian haya compartido imágenes de su paso por Mallorca, disfrutando de Es Baluard o de un arròs del senyoret en Ca’n Manolo.
  • Que las hipotecas ya sean al menos cien euros más caras por la guerra, con el Euríbor rozando el 3%.
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