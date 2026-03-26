Llama la atención, 26 de marzo de 2026
Palma
- Las camisetas con los bous de Costitx que ha hecho Melicotó en el contexto de reivindicación para que el Estado los retorne a la isla y se puedan ver en el Museu de Mallorca.
- Que tras su polémico viaje al Caribe, Prohens hiciera ayer el gran anuncio de la futura línea de metro (prevista para 2033), que enlazará el centro de Palma con Son Espases.
- Que el próximo viernes regrese a Santa Margalida la batalla de panets de variat.
- Que Dorian haya compartido imágenes de su paso por Mallorca, disfrutando de Es Baluard o de un arròs del senyoret en Ca’n Manolo.
- Que las hipotecas ya sean al menos cien euros más caras por la guerra, con el Euríbor rozando el 3%.
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
- Palma ampliará la ORA al Eixample: estos son los primeros barrios que tendrán zona azul
- Las empresas de Mallorca tienen 'los almacenes llenos' ante un posible paro del transporte de mercancías
- El detenido en Palma por terrorismo yihadista planeaba cometer 'una acción de gran envergadura
- Rafa Nadal responde a Demichelis: 'No me he perdido ningún partido del Mallorca durante toda la temporada
- Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
- La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra