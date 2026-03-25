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Llama la atención, 25 de marzo de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que en los mercados municipales y las panaderías tradicionales ya se pueda disfrutar de la gastronomía de la Semana Santa: crespells, robiols y panades.
  • El renovado aspecto del Parc de Son Llull, en el barrio de La Vileta, donde Cort ha invertido cerca de 100.000 euros en la mejora de las infraestructuras, incluido en parque infantil.
  • Que el próximo 30 de marzo el nuevo Club de Mar vaya a inaugurar la pasarela que conecta por primera vez sus instalaciones, y en especial su zona comercial, con el Passeig Marítim.
  • Que la presidenta del Govern, Marga Prohens, solo haya acudido un día al Parlament durante el mes de marzo, primero por su viaje a la feria turística ITB de Berlín y después por su visita oficial a la República Dominicana y Puerto Rico.
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