Llama la atención, 25 de marzo de 2026
Palma
- Que en los mercados municipales y las panaderías tradicionales ya se pueda disfrutar de la gastronomía de la Semana Santa: crespells, robiols y panades.
- El renovado aspecto del Parc de Son Llull, en el barrio de La Vileta, donde Cort ha invertido cerca de 100.000 euros en la mejora de las infraestructuras, incluido en parque infantil.
- Que el próximo 30 de marzo el nuevo Club de Mar vaya a inaugurar la pasarela que conecta por primera vez sus instalaciones, y en especial su zona comercial, con el Passeig Marítim.
- Que la presidenta del Govern, Marga Prohens, solo haya acudido un día al Parlament durante el mes de marzo, primero por su viaje a la feria turística ITB de Berlín y después por su visita oficial a la República Dominicana y Puerto Rico.
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
- La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero
- De una finca en Torrenova al paseo de Magaluf: el Govern destina 10 millones del ITS a cuatro grandes reformas urbanas de Calvià
- El Consell de Mallorca invierte más de 780.000 euros en la protección de yacimientos arqueológicos
- La Aemet avisa de un descenso de temperaturas en Mallorca: cota de nieve a 800 metros
- La Audiencia de Palma ordena reabrir el caso de la estafa con casas modulares en Mallorca