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Llama la atención, 24 de marzo de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • La trampa que han colocado en uno de los árboles de es Born, en Palma, para tratar de eliminar un enjambre que ha aparecido en una rama.
  • La cantidad de ciclistas que circulan por las carreteras secundarias de la isla aprovechando la llegada del buen tiempo.
  • Los trágicos accidentes registrados este fin de semana, que han causado la muerte de dos motoristas en Palma y de un niño que fue atropellado por un coche que hacía marcha atrás en un a finca de Montuïri donde celebraban una reunión familiar.
  • La desesperada situación en que se encuentran muchos empresarios del Paseo Marítimo de Palma, tras sobrevivir a años de obras por la reforma, por la falta de aparcamientos y de transporte público.
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