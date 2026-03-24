Llama la atención, 24 de marzo de 2026
Palma
- La trampa que han colocado en uno de los árboles de es Born, en Palma, para tratar de eliminar un enjambre que ha aparecido en una rama.
- La cantidad de ciclistas que circulan por las carreteras secundarias de la isla aprovechando la llegada del buen tiempo.
- Los trágicos accidentes registrados este fin de semana, que han causado la muerte de dos motoristas en Palma y de un niño que fue atropellado por un coche que hacía marcha atrás en un a finca de Montuïri donde celebraban una reunión familiar.
- La desesperada situación en que se encuentran muchos empresarios del Paseo Marítimo de Palma, tras sobrevivir a años de obras por la reforma, por la falta de aparcamientos y de transporte público.
- La historia del Amanecer de Palma: de Son Pardo al barrio de las ‘queridas’
- Muere un niño de 6 años en una finca de Montuïri al ser atropellado en una reunión familiar
- El último año del bar Plata: la familia Serra busca relevo tras siete décadas de resistencia en Palma
- Condenado un guardia civil por no preparar un coche para un mando
- El Ayuntamiento de Montuïri decretará dos días de luto por el atropello mortal del niño de seis años en una reunión familiar
- Los millonarios del Dubai bombardeado se refugian a precio de oro en Mallorca
- El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor 'dio negativo en la alcoholemia
- Suciedad y críticas al personal de Son Reus: voluntarios denuncian la precaria situación del refugio de animales tras el cambio de gestión