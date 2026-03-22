Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado Elche - MallorcaDemichelisArt Palma BrunchMuere un motorista en PalmaHorarios Procesiones Semana Santa
instagramlinkedin

Llama la atención, 22 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que Balears sea la segunda comunidad detrás de Cataluña con mayor número de sanciones en 2025 por incumplimiento de la ley de cadena alimentaria.
  • Que el Govern haya promocionado en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid las tradicionales porqueras fabricadas en Mallorca.
  • Que la EMT de Palma haya donado dos buses a la Associació Amics del Poble Saharauí, que participará en la caravana humanitaria con destino a los campamentos de refugiados en Tindouf.
Llama la atención

TEMAS

  • Sanciones
  • Cataluña
  • Comunidad
  • Balears
  • EMT
  • Llama la atención
Tracking Pixel Contents