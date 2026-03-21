Llama la atención, 21 de marzo de 2026
- Que alumnos del colegio del Molinar hayan podido realizar por cursos la actividad en el busto de Aurora Picornell que Cort prohibió.
- Que el Ayuntamiento de Esporles haya convocado una asamblea ciudadana para compartir información y escuchar opiniones de los vecinos sobre la poda de los árboles, el plan del arbolado y la recogida de residuos en el pueblo.
- Que más de 16.000 alumnos de Balears hayan participado en las ya tradicionales pruebas Cangur, celebradas en distintos espacios de las islas y organizadas por la Sociedad Balear de Matemáticas.
- Que la zona de Playas de Muro vaya a estar en obras para mejorar la accesibilidad y crear ejes cívicos verdes en pleno inicio de la temporada turística.
- Kilian Jornet, a los 38 años, se sincera: “Hubo meses en los que no pagaba el alquiler para correr”
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