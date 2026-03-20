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Llama la atención, 20 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que se haya convocado una cadena humana el próximo día 28 en la zona verde de la calle Joan Maragall de Palma, junto al edificio de Gesa, para reivindicar un parque público.
  • Que la presidenta Marga Prohens haya felicitado públicamente en su Twitter a los realizadores mallorquines premiados en el Festival de Málaga pero no al escritor palmesano Carles Rebassa por el Premi Sant Jordi de novela ni a Biel Mesquida por el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
  • Que Carles Recasens haya sido reelegido presidente del Colegio de Médicos de Balears.
Carles Recassens

Carles Recasens / .

  • Que en la lista de los mejores 50 doctores de España en la privada que elabora Top Doctors este año no figure ningún profesional de Balears.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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