Llama la atención, 20 de marzo de 2026
- Que se haya convocado una cadena humana el próximo día 28 en la zona verde de la calle Joan Maragall de Palma, junto al edificio de Gesa, para reivindicar un parque público.
- Que la presidenta Marga Prohens haya felicitado públicamente en su Twitter a los realizadores mallorquines premiados en el Festival de Málaga pero no al escritor palmesano Carles Rebassa por el Premi Sant Jordi de novela ni a Biel Mesquida por el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
- Que Carles Recasens haya sido reelegido presidente del Colegio de Médicos de Balears.
- Que en la lista de los mejores 50 doctores de España en la privada que elabora Top Doctors este año no figure ningún profesional de Balears.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- Palma presenta el proyecto ganador del Metropolitan: se abrirá a la calle con un porche público y tendrá una altura de seis plantas
- El Gobierno da un nuevo paso hacia la futura Ciudad de la Justicia de Palma
- Una hermana del oficial de notaría acusado de estafa: “Él nos dijo que la finca de Esporles estaba hipotecada, vivimos allí desde hace 70 años”
- PP y Vox eliminarán las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular en Baleares
- Decathlon abre su sexta tienda en Mallorca: primer espacio Pop Up en Magaluf