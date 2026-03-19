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Llama la atención, 19 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que las máquinas de la ORA que están cerca del Real Club Náutico de Palma no funcionen: se tragan las monedas y tampoco se puede pagar con tarjeta.
  • Que Vox diga que para que un inmigrante pueda cobrar la Resoga baste estar empadronado cuando la ley establece un requisito de un año de residencia.
  • Que el expresidente de Balears y exeurodiputado José Ramón Bauzá haya compartido una imagen con todo el equipo de su reformada farmacia, ubicada en Marratxí.
  • La falta de autocrítica de Cort tras quedar Palma eliminada de la carrera para ser capital europea de la cultura.
  • Que Prohens participara en un acto en el hotel Embajador de Santo Domingo, donde se rodó una parte de El padrino II.
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