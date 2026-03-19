Llama la atención, 19 de marzo de 2026
Palma
- Que las máquinas de la ORA que están cerca del Real Club Náutico de Palma no funcionen: se tragan las monedas y tampoco se puede pagar con tarjeta.
- Que Vox diga que para que un inmigrante pueda cobrar la Resoga baste estar empadronado cuando la ley establece un requisito de un año de residencia.
- Que el expresidente de Balears y exeurodiputado José Ramón Bauzá haya compartido una imagen con todo el equipo de su reformada farmacia, ubicada en Marratxí.
- La falta de autocrítica de Cort tras quedar Palma eliminada de la carrera para ser capital europea de la cultura.
- Que Prohens participara en un acto en el hotel Embajador de Santo Domingo, donde se rodó una parte de El padrino II.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Pepco llega a Mallorca: la cadena low cost que arrasa en España abre por fin su primera tienda en Palma
- Cuánto cuesta vivir en el nuevo barrio de moda en Palma: alquileres de hasta 4.000 € y un proceso de selección para acceder a una vivienda
- Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores
- La nevada más intensa del año en Mallorca impulsa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- Descubren un excepcional ‘cap de bou’ en miniatura en la Serra de Tramuntana
- Mario Rivillos: 'No me voy del Palma Futsal porque quiera