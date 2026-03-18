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Llama la atención, 18 de marzo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que el Govern haya interceptado en un establecimiento mayorista de distribución de frutas y hortalizas un cargamento de calabacines sudafricanos que no tenían fecha de caducidad.
  • Que el Ministerio de Consumo quiera obligar a las grandes superficies a etiquetar en braille los alimentos.
  • Que el próximo rival del Mallorca, el Elche, nunca haya perdido como local en Primera ante los bermellones.
  • Que en Can Vivot se hayan iniciado los trabajos previos para la restauración de los frescos.
  • Que hace unas semanas un portal inmobiliario tuviera la oferta de alquiler de una caseta de aperos de 24 metros cuadrados en Mallorca.
  • Lo difícil que es cambiar la contraseña en el Gestib.
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TEMAS

  • Mallorca
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