Llama la atención, 18 de marzo de 2026
Palma
- Que el Govern haya interceptado en un establecimiento mayorista de distribución de frutas y hortalizas un cargamento de calabacines sudafricanos que no tenían fecha de caducidad.
- Que el Ministerio de Consumo quiera obligar a las grandes superficies a etiquetar en braille los alimentos.
- Que el próximo rival del Mallorca, el Elche, nunca haya perdido como local en Primera ante los bermellones.
- Que en Can Vivot se hayan iniciado los trabajos previos para la restauración de los frescos.
- Que hace unas semanas un portal inmobiliario tuviera la oferta de alquiler de una caseta de aperos de 24 metros cuadrados en Mallorca.
- Lo difícil que es cambiar la contraseña en el Gestib.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Pepco llega a Mallorca: la cadena low cost que arrasa en España abre por fin su primera tienda en Palma
- Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados
- La nevada más intensa del año en Mallorca impulsa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
- Cuánto cuesta vivir en el nuevo barrio de moda en Palma: alquileres de hasta 4.000 € y un proceso de selección para acceder a una vivienda
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- Descubren un excepcional ‘cap de bou’ en miniatura en la Serra de Tramuntana
- Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en la calle en Son Ferriol