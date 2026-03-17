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Llama la atención, 17 de marzo de 2026

Llama la atención

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Redacción Digital

Palma
  • Que la histórica empresa de postres La Menorquina haya anunciado que dejará de fabricar Punky, uno de los helados más icónicos de los veranos de Balears.
  • Que Prohens iniciara ayer su primer viaje oficial internacional al Caribe y no pudiera estar presidiendo la reunión con patronales y sindicatos para analizar medidas ante la crisis de Irán.
  • Que la cadena internacional Pepco, de origen polaco y especializada en moda y artículos del hogar a precios bajos, vaya a inaugurar su primera tienda en Mallorca, en concreto en el centro comercial Porto Pi, el próximo 20 de marzo.
  • Que Balears sea la comunidad donde hubo menor porcentaje de beneficiarios (44,7%) del Bono Cultural Joven.
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