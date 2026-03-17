Llama la atención, 17 de marzo de 2026
Palma
- Que la histórica empresa de postres La Menorquina haya anunciado que dejará de fabricar Punky, uno de los helados más icónicos de los veranos de Balears.
- Que Prohens iniciara ayer su primer viaje oficial internacional al Caribe y no pudiera estar presidiendo la reunión con patronales y sindicatos para analizar medidas ante la crisis de Irán.
- Que la cadena internacional Pepco, de origen polaco y especializada en moda y artículos del hogar a precios bajos, vaya a inaugurar su primera tienda en Mallorca, en concreto en el centro comercial Porto Pi, el próximo 20 de marzo.
- Que Balears sea la comunidad donde hubo menor porcentaje de beneficiarios (44,7%) del Bono Cultural Joven.
- Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento
- Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados
- Detenido en Palma un pakistaní por una estafa de 1,2 millones de euros con facturas falsas
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear
- Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en la calle en Son Ferriol
- Los cinco comercios mallorquines que resisten en la histórica travesía Cort-Born de Palma: un mapa revela que llegaron a convivir 63 tiendas
- Deniegan la pensión de viudedad a un hombre que convivió quince años con su pareja en Baleares