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Llama la atención, 16 de marzo de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • El riesgo para los coches -y sobre todo peatones- por el mal estado de una alcantarilla en la esquina de las calles Pons i Gallarza y Pablo Iglesias, en Palma, que ayer presentaba este estado [en la imagen].
  • Que la presidenta Prohens no haya felicitado al escritor mallorquín Carles Rebassa tras ganar el Sant Jordi, el premio más importante de la literatura catalana.
  • Que en el acto inaugural por el 600 aniversario de la construcción de la Llonja, el director general de Cultura del Govern y alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, al presentar la conferencia de la doctora Tina Sabater recalcara que era catedrática «de la Universidad pública de las Illes Balears». Un detalle que no pasó desapercibido en pleno desembarco de campus privados auspiciado por el propio Ejecutivo del PP.
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