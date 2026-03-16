Llama la atención, 16 de marzo de 2026
Palma
- El riesgo para los coches -y sobre todo peatones- por el mal estado de una alcantarilla en la esquina de las calles Pons i Gallarza y Pablo Iglesias, en Palma, que ayer presentaba este estado [en la imagen].
- Que la presidenta Prohens no haya felicitado al escritor mallorquín Carles Rebassa tras ganar el Sant Jordi, el premio más importante de la literatura catalana.
- Que en el acto inaugural por el 600 aniversario de la construcción de la Llonja, el director general de Cultura del Govern y alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, al presentar la conferencia de la doctora Tina Sabater recalcara que era catedrática «de la Universidad pública de las Illes Balears». Un detalle que no pasó desapercibido en pleno desembarco de campus privados auspiciado por el propio Ejecutivo del PP.
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
- Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
- Protesta ante el hotel de lujo de Mallorca vinculado a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán: “Para nosotros es como una bofetada”
- La alarma crece en Son Busquets: Otra vecina denuncia la presencia de intrusos dentro del antiguo cuartel de Palma
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear
- Cecili Buele, sacerdote: «¿Qué me pide Dios que haga? Creo firmemente y cada vez más, hablo con Él»